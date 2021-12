Sicurezza negli stadi: raffica di daspo a Napoli da parte della questura Travisati, armati di bastoni e mazze chiodate avevano attaccato le forze dell'ordine

Il questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), per periodi da tre a otto anni, nei confronti di 7 napoletani appartenenti a gruppi di tifosi "ultras" che, poco prima dell’incontro di calcio Napoli-Lazio disputato lo scorso 28 novembre presso lo stadio “Maradona”, travisati e armati di bastoni e mazze chiodate, hanno attaccato il contingente delle forze dell'ordine posto a protezione di alcuni mezzi di tifosi laziali in avvicinamento verso lo stadio.

Inoltre, con riferimento all'incontro Napoli-Torino dello scorso 17 ottobre, 3 Daspo, della durata di un anno, sono stati adottati nei confronti di altrettante persone resesi responsabili di scavalcamento dal settore inferiore della curva B a quello superiore.

Altri 3 daspo, della durata di due anni, sono stati ancora emessi nei confronti di altrettante persone condannate per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio o per porto di oggetti atti ad offendere.

Infine, in occasione degli incontri di calcio Napoli-Atalanta, Napoli-Leicester e Napoli-Empoli, sono state sanzionate 13 persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, due per essersi trovate in un settore diverso rispetto al titolo posseduto e una per aver usato un fischietto durante la partita.

Anche questi provvedimenti sono il risultato dello sforzo della Questura teso ad assicurare alle competizioni sportive una sempre maggior sicurezza.