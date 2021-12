A Rovigliano il Sarno sfocia nel mare portando rifiuti e plastica Borrelli: "Un disastro. Bisogna intervenire in maniera più decisa per fermare questo scempio"

A Rovigliano il Sarno sfocia nel mare portando rifiuti e plastica. Borrelli: “Un disastro. Bisogna intervenire in maniera più decisa per fermare questo scempio. Chiesto ad Arpac di monitorare la situazione.”

In località Rovigliano, a Torre Annunziata, la foce del fiume Sarno, così come segnalato da un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, si presenta come uno spettacolo nauseabondo e raccapricciante: un’enorme quantità di rifiuti vari e plastica pronta a finire in mare.

“Abbiamo segnalato la faccenda ad Arpac alla quale abbiamo chiesto di effettuare delle verifiche. La situazione del Sarno, e dei suoi affluenti, la si conosce bene anche perché denunciamo il fenomeno da anni. Però ora c’è bisogno di procedere in maniera ancora più determinata, continua e soprattutto severa nei confronti di quelle aziende che non rispettando le norme ambientali sversano illecitamente quantità spropositate di rifiuti e scarti alimentari.

Per questo chiediamo ad Arpac e alla Polizia Ambientale di verificare tutti gli sversamenti nel Sarno e colpire tutti i trasgressori anche con il fermo e chiusura delle attività se è necessario. ”- ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.