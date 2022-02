Napoli, blitz dei carabinieri a Scampia: pusher in manette Le manette sono scattate ai polsi di un 40enne

Questa notte durante un blitz antidroga i carabinieri della stazione di Scampia hanno arrestato per detenzione di droga a fini spiaccio un 40enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno rinvenuto e sequestrato nell’abitazione dell’uomo 7 involucri con all’interno dell’hashish per un peso complessivo di 175 grammi. I carabinieri hanno poi sequestrato anche due coltelli da cucina utilizzati per il taglio dello stupefacente, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. Sequestrati, perché ritenuti provento del reato, 295 euro in contanti. L’arrestato è a Poggioreale in attesa di giudizio