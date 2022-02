Inquinamento ambientale, i carabinieri denunciano due persone Prevenzione e repressione dei reati ambientali e per la salvaguardia del territorio

Nell’ambito dei servizi coordinati per la prevenzione e repressione dei reati ambientali e per la salvaguardia del territorio della terra dei fuochi, i carabinieri hanno sequestrato due attività nel napoletano. Sono risultate sprovviste delle necessarie autorizzazioni per lo sversamento delle acque reflue in fogna.



L’autolavaggio, inoltre, era anche sprovvisto del previsto formulario per lo scarico dei rifiuti. Da accertamenti effettuati dall’ufficio tecnico del comune è infine risultato che entrambe le strutture fossero state costruite in violazione delle norme sull’edilizia. Tutti e due i proprietari sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.