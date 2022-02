Sequestrati tre cardellini due lucherini ed una gabbia trappola attiva Uccellatore denunciato nel napoletano

I carabinieri del raggruppamento parchi, stazione dei carabinieri parco di Ottaviano, coadiuvati dalla guardie venatorie e zoofile della Lipu di Napoli, coordinate da Giuseppe Salzano, a seguito di una dettagliata segnalazione, hanno ispezionato un box in ferro rinvenendo una gabbia trappola innescata e 5 uccelli protetti.

Il proprietario è stato denunciato, la gabbia trappola sequestrata e gli uccelli trasferiti al centro recupero animali selvatici per le cure riabilitative prima della liberazione.

"E’ sempre una gravissima contraddizione scoprire che nel parco nazionale del Vesuvio vi è ancora chi pratica l’uccellagione - afferma l’avvocato Fabio Procaccini delegato della Lipu di Napoli- i carabinieri del Parco non si risparmiano e con le nostre guardie, sono sempre in prima linea pronti ad intervenire per la difesa del prezioso patrimonio naturalistico. Ringraziamo il colonnello Angelo Marciano, comandante del raggruppamento carabinieri parchi del Vesuvio – conclude Procaccini - per la sua alta sensibilità e disponibilità nell’ascoltare le istanze del territorio e per la sua professionalità nel gestire e risolvere le innumerevoli problematiche da trattare."