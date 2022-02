Nuova stesa nella notte a Napoli ma l'agguato questa volta fallisce: si indaga Resta altissimo il clima di tensione tra i gruppi legati ai Mazzarella e Rinaldi

Una nuova stesa, l'ennesima collegata alle tensioni in atto tra i gruppi legati ai Mazzarella e Rinaldi, nemici storici da più di 40 anni. Un nuovo segnale di sfida e un agguato fallito, la scorsa notte alle Case Nuove Danneggiata l’autovettura di un senegalese 27enne residente in zona ed estraneo ai fatti. A terra gli inquirenti hanno rinvenuto diversi bossoli di pistola. Indagini sono in corso per fare luce sull'accaduto.

Sempre a Napoli ma in un altro contesto, i carabinieri hanno denunciato per porto e detenzione abusivi di arma un minore. Il ragazzo è stato controllato in Via Famiglietti e in vita, agganciata ad una cintura, portava la replica di una Bruni calibro 9, senza tappo rosso e con una cartuccia già in canna. La pistola è stata sequestrata e il minore riaffidato ai genitori.