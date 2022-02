Fugge all'alt a Bagnoli: denunciato dai carabinieri Intervento rocambolesco della polizia

Gli agenti del commissariato Bagnoli, hanno notato in via Eurialo un’auto con a bordo due persone e il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale l’autista ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Traversa Napoli a Pozzuoli, è stato definitivamente bloccato.

Un 23enne napoletano con precedenti è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e gli sono state contestate 4 violazioni del codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancanza di copertura assicurativa, velocità non commisurata e guida contromano. Infine, l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

A Borgo Sant’Antonio Abate gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno effettuato un controllo nell’androne di uno stabile in via Lettieri dove hanno rinvenuto e sequestrato 204 stecche e 7 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso complessivo di circa 41 kg.

Ed infine a Sant’Erasmo gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un 56enne napoletano sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Gli operatori lo hanno sorpreso in strada poco distante dalla sua abitazione e lo hanno arrestato per evasione.