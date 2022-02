La protesta degli studenti a Scampia: "basta roghi" Borrelli: "vanno chiusi tutti

"Ciao Francesco, sono un’alunno dell’itis Galileo Ferraris di Scampia... stiamo vivendo una situazione ingestibile con il campo rom. Noi abbiamo i campetti che dovremmo sfruttare per fare educazione fisica ma è da anni che sono occupati da loro. Ma non è solo questo il problema... loro bruciano roba e tutta la puzza entra nelle classi, noi purtroppo dobbiamo tenere le finestre aperte per le norme covid e dobbiamo respirare tutta questa roba. Siamo stanchi."



"La situazione è insostenibile. Questi campi vanno chiusi ovunque e rapidamente. Sono ricettacolo di immondizia, luoghi di aggregazione criminale, siti dove si smaltiscono in modo illegale rifiuti speciali spesso bruciati e dove si nascondono refurtive anche di grande valore. Infine sono luoghi promiscui dove troppo spesso i bambini vengono picchiati, violentati e anche uccisi. Adesso i campi vanno smantellati, bonificati e chiusi per sempre" dichiara il consigliere di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.