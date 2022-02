Sorpreso con carte di credito falsificate: arrestato 45enne Intervento dei carabinieri a Pomigliano d’Arco

A Pomigliano d’Arco i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per possesso o produzione di documenti falsi un 45enne pregiudicato del posto. I carabinieri lo hanno controllato e perquisito. L’uomo è stato trovato in possesso di tre carte di identità del tipo cartaceo e due carte di identità elettroniche. Sui documenti foto e generalità non corrispondenti tra loro. Sequestrate anche 7 carte di credito intestate agli stessi nominativi riportate sulla carte di identità false. L’arrestato è in attesa di giudizio. Sono in corso indagini.