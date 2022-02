Week end di controlli della polizia a Napoli: arresti, denunce e sequestri Stretta sulla movida e spaccio di droga

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato e della polizia locale unità “San Lorenzo”, con il supporto dei Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania e del reparto mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona della Maddalena.

Nel corso dell’attività, in via Calasanzio, via Pietro Colletta e piazza Mancini hanno denunciato 4 uomini per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi poiché sorpresi a vendere in strada numerose paia di scarpe, borse e accessori vari contraffatti di note griffe che sono stati sequestrati insieme con i banchetti utilizzati per la vendita, inoltre, ad uno di essi, un 34enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato notificato un ordine del Questore di allontanamento dal territorio dello Stato e il decreto di espulsione emesso dal Prefetto.

Ancora, in via della Maddalena i poliziotti hanno denunciato un 32enne della Tanzania per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e gli hanno notificato un ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato e il decreto di espulsione emesso dal prefetto. Infine, gli operatori hanno rimosso 9 veicoli per sosta vietata e contestato 3 violazioni del codice della strada per mancanza di copertura assicurativa.

I Falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato un viavai di persone che entravano e uscivano da un appartamento di uno stabile in via Marco Aurelio.

I poliziotti ne hanno raggiunte e bloccate due trovandole in possesso di due dosi di cocaina rispettivamente di 0,35 e 0,65 grammi circa ed un involucro con circa 1,5 grammi di marijuana; inoltre, in quei frangenti, hanno visto una donna che, affacciatasi dal balcone dell’abitazione, ha urlato per avvisare della presenza della Polizia. Gli agenti, una volta all’interno, hanno sorpreso due uomini e la donna ed hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un paio di forbici, diverso materiale per il confezionamento della droga e 5170 euro. Un 32enne con precedenti e un 22enne, entrambi napoletani, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la donna, una17enne napoletana, è stata denunciata per lo stesso reato; infine, i due acquirenti, napoletani di 27 e 43 anni, sono stati sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nelle aree della “movida”, infine gli agenti dei commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del comando provinciale Napoli, personale della polizia Metropolitana e del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli nei quartieri Chiaia e Vomero.

Nel corso dell’attività in via Chiaia, piazza dei Martiri, via Dei Mille, piazza San Pasquale a Chiaia, via Riviera di Chiaia, corso Vittorio Emanuele, via Toledo e in piazza Trieste e Trento sono state identificate 139 persone e controllati 3 esercizi commerciali tra via Filangieri e piazza Rodinò.

Gli operatori nella zona di largo Ferrandina, via Nisco, largo Vasto a Chiaia, piazza Dei Martiri, via Generale Orsini e viale Gramsci hanno denunciato 5 persone, tutte con precedenti di polizia, poiché sorprese nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; due di queste sono state anche denunciate per inosservanza agli obblighi del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) cui sono sottoposte, mentre nella zona di via Riviera di Chiaia un’altra persona è stata sanzionata poiché sorpresa ad esercitare l’illecita attività.

Inoltre, nel quartiere Vomero sono state identificate 168 persone e controllati 10 locali commerciali in via Scarlatti, via Giordano, via Rossini, via Mosca, via Ruoppolo e in piazza Vanvitelli. Gli operatori, insieme a personale della Polizia Locale, hanno rimosso 30 veicoli tra via Ruoppolo, via Giotto e via Scarlatti per sosta vietata.

Gli agenti hanno controllato in via Cilea una persona che, dagli accertamenti effettuati, doveva trovarsi in isolamento domiciliare poiché positiva al Covid-19 dal 31 gennaio. Per tale motivo l’uomo, un 40enne napoletano, è stato denunciato per violazione dell'isolamento obbligatorio per positività al Covid-19 ed invitato a raggiungere quanto prima la propria abitazione al fine di ripristinare il periodo di isolamento.