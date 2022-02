Sorpresi con la droga e un coltello. Un arrestato e un denunciato Operazione della polizia a Secondigliano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Secondigliano, nel transitare in via III Traversa del Cassano all’angolo con via Cassano hanno notato quattro uomini che confabulavano tra loro.

I poliziotti li hanno raggiunti e controllati trovando tre di essi in possesso rispettivamente di due bustine contenenti circa 4,5 grammi di marijuana, di un coltello con la lama della lunghezza di 16 cm e di diversi pezzetti di hashish del peso di circa 6,2 grammi.

Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di uno dei tre in via Cassano dove hanno rinvenuto una busta con 11,1 grammi circa di marijuana e 5 panetti di hashish per circa 468 grammi.

Un 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 25enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il terzo è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Infine, gli agenti, nel vano ascensore dello stabile di via Cassano, hanno rinvenuto e sequestrato 241 cartucce di vario calibro, un caricatore e una fondina.