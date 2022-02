Investe comandante di stazione per sfuggire ad un controllo: 49enne in manette Tragedia sfiorata a Napoli

I carabinieri della stazione di Capodimonte hanno arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un 49enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante un posto di controllo nel quale era impiegato anche il comandante della stazione non ha rispettato l’alt ed è fuggito. I militari lo hanno tallonato per diversi metri fino a quando non ha mostrato l’intenzione di arrendersi. Ha atteso che i carabinieri scendessero dall’auto e lo raggiungessero poi ha accelerato e investito in pieno proprio il comandante. Nonostante le ferite che costeranno al militare ben 21 giorni di prognosi, l'uomo è stato bloccato e arrestato. Era fuggito perché senza casco, patente e assicurazione e ora, piuttosto che beccarsi solo una denuncia e il sequestro del motorino, è finito ai domiciliari in attesa di giudizio.