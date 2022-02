Poggioreale: denunciate sei persone da parte dei carabinieri Nella lente dei controlli anche i parcheggiatori abusivi

Servizio a largo raggio nel quartiere Poggioreale per i carabinieri della locale compagnia che hanno denunciato sei persone. Durante le operazioni i militari hanno identificato 65 persone, di queste 29 pregiudicate e controllate 14 sottoposte a misure limitative della libertà personale. Denunciato un 32enne che i carabinieri non hanno trovato in casa nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare. Risponderanno, invece, di guida senza patente perché mai conseguita con recidiva nel biennio un 31enne e un 61enne. Nella lente dei controlli anche i parcheggiatori abusivi: 3 le persone denunciate trovate nel pieno della loro attività in via marino di caramanico e in piazza arabia.