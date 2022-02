Tenta di rapinare un giovane ma viene arrestato in diretta In manette un 41enne a Napoli

Gli agenti della Digos, nel transitare in via Bernini, hanno visto un uomo che aveva bloccato un giovane al quale stava tentando di asportare il cellulare. I poliziotti hanno bloccato e identificato l’aggressore, un 41enne di Quarto con precedenti e lo hanno arrestato per tentata rapina.