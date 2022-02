Sangue sulle strade in Campania: due morti in uno scontro frontale a Napoli Tragedia sulla strada statale 268 del Vesuvio

E' di due morti e un ferito il bilancio di uno scontro frontale avvenuto per cause in corso di accertamento, sulla strada statale 268 ''del Vesuvio''. L'incidente ha visto coinvolte due vetture. Inutili i soccorsi immediatamente allertati sul posto. Quando sono giunti i sanitari del 118, non c'era ormai più nulla da fare.

Si tratta dell'ennesima tragedia su questa famigerata arteria nel giro di pochi giorni. L'ultima vittima, lunedì scorso. A perdere la vita un uomo di 44 anni che svolgeva la professione di ambulante insieme al padre.