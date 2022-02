Minaccia con un coltello e tenta di rapinare suora e sacerdote: arrestato In manette un 38enne napoletano, bloccato dalla polizia

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in via Francesco De Pinedo per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha indicato un uomo che, poco prima, si era avvicinato ad una suora e a un sacerdote e, minacciandoli con un coltello, aveva tentato di farsi consegnare quanto in loro possesso. Gli operatori hanno raggiunto e bloccato il malvivente che aveva ancora il coltello in mano.

Un 38enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Sempre la polizia, a Frattaminore con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ed in particolare in piazza San Maurizio e piazza Atella, in via Giovanni XXIII, via Turati e in via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Nel corso dell’attività sono state identificate 134 persone, di cui 37 con precedenti di polizia, controllati 76 veicoli e contestate tre violazioni del codice della strada per guida senza patente, senza casco protettivo e mancata esibizione dei documenti di circolazione.