Lotta al consumo e spaccio di droga: nuovo arresto a Borgo Sant'Antonio Controlli della polizia a Napoli

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo. I poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di una bustina con circa 0,72 grammi di marijuana e 200 euro; inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione in cui hanno rinvenuto, nascosti in una scatola, un bilancino di precisione, altre 2 buste contenenti circa 526 grammi delle stessa sostanza e 55 euro. Un 37enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore invece con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in via Giovanni XXIII, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Turati, piazza San Maurizio e piazza Atella.

Nel corso dell’attività sono state identificate 163 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, e controllate 4 persone sottoposte agli arresti domiciliari; sono stati altresì controllati 82 veicoli.