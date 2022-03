Quindicenne accoltellato per vendetta da un branco mentre torna a casa a Napoli Una brutale aggressione sembrerebbe per motivi di gelosia

Lo hanno atteso, stile agguato per poi ferirlo con un coltello nelle parti intime. Una sorta di vendetta, stando alle prime indagini, quella che si è consumata ai danni di un 15enne. E' successo nel quartiere Barra a Napoli, non nuovo ad episodi del genere. Il minore aveva da poco incontrato una sua coetanea. Da qui la reazione di altri ragazzi sembrerebbe per gelosia. Stava facendo tranquillamente ritorno a casa, una volta raggiunto, lo hanno affrontato con estrema violenza. Ferito, è stato trasportato all'ospedale Villa Betania, dove i medici avrebbero escluso per lui, conseguenze gravi. Indagini sono in corso da parte di carabinieri e polizia per ricostruire la triste e sconcertante vicenda.