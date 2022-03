Abbandono e smaltimento illecito di rifiuti: denunciato un 30enne Sicurezza ambientale: controlli dei carabinieri nel napoletano

I carabinieri di Qualiano hanno denunciato per abbandono e smaltimento illecito di rifiuti un 3oenne di Quarto Flegreo.



I militari hanno ricevuto diverse segnalazioni di sversamento illecito di rifiuti nella località di Pozzonovo ed hanno organizzato un servizio ad hoc. Con delle telecamere nascoste, i militari hanno accertato che l’uomo, aveva gettato sul ciglio della strada un grosso cumulo di rifiuti speciali non pericolosi di vario tipo (bussole e telai di legno, parti di mobili, pannelli e cappe da cucina) per un area di circa 25 metri quadrati.



L’area è stata sequestrata e adesso l'uomo, sotto la sorveglianza del comune, dovrà farsi carico del ripristino dei luoghi.