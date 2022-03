Colpi di pistola in aria: faida tra clan, nuove stese nel napoletano Frattaminore e Frattamaggiore di nuovo sotto assedio

Colpi di pistola in aria nel napoletano, a Frattaminore e Frattamaggiore. Ancora due stese a distanza di un'ora l'una dall'altra. Non accenna a fermarsi la faida criminale tra i due clan contrapposti. Il primo episodio, nel centro abitato di Frattaminore, il secondo in via Rossini a Frattamaggiore. Due segnali inquietanti avvenuti non molto distanti dall'agguato mortale di ieri sera in cui ha peso la vita Vincenzo Cerqua detto.

E proprio qui gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Turati, via Giovanni XXIII, piazza Atella e piazza San Maurizio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 83 persone, di cui 22 con precedenti, e controllata una persona sottoposta agli arresti domiciliari. Sono stati controllati 28 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestata una violazione del codice della strada per mancanza di copertura assicurativa.