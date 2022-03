Poliziotti eroi salvano la vita a diversi cittadini. Il Coisp: angeli sempre Paura per un vasto incendio in via Santa Lucia a Napoli

E’ di poco fa la notizia che in via Santa Lucia un vasto incendio ha interessato alcuni appartamenti, in particolare quello ubicato al quarto piano.

In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, personale del IV reparto mobile della polizia di stato di Napoli in servizio di ordine pubblico nei pressi del palazzo della regione Campania, senza esitare è intervenuto celermente riuscendo prima di tutto a limitare l’incendio e quindi a trarre in salvo una vecchietta quasi centenaria oltre ad altri abitanti dello stabile. Successivamente intervenivano i Vigili del Fuoco che mettevano in sicurezza l’area. I poliziotti intervenuti erano costretti a far ricorso a cure sanitarie.

Sulla vicenda è intervenuto Giuseppe Raimondi, segretario generale provinciale partenopeo del sindacato di Polizia Coisp: “Grazie a Dio e grazie al sollecito intervento degli uomini del IV Reparto Mobile di Napoli oggi non abbiamo registrato dei morti a seguito dell’incendio divampato a santa Lucia. I colleghi, sprezzanti del pericolo, hanno dovuto inizialmente limitare l’incendio utilizzando l’impianto in dotazione allo stabile, per poi portarsi al quarto piano e trarre in salvo una vecchietta quasi centenaria che nel frattempo aveva respirato fumo acre. Sono poi riusciti a salvare anche altri abitanti dello stabile. Eroe è colui che compie uno straordinario e generoso atto di coraggio, che comporti o possa comportare il consapevole sacrificio di sé stesso, allo scopo di proteggere il bene altrui o comune. - continua Raimondi - Questa è la definizione del termine eroe prontamente reperibile su qualsiasi vocabolario, ed eroi sono stati i colleghi che non hanno esitato un solo attimo mettendo a rischio la propria vita per salvarne altre. Per fortuna i colleghi sono ricorsi a cure mediche solo per casi di intossicazione ma tutti sono potuti rientrare a casa, dai propri cari e riabbracciare figli, mogli e genitori, con la consapevolezza di aver compiuto il più grande atto d’amore verso il prossimo.

Il leader partenopeo conclude cosi: “Mi auguro che i poliziotti siano gratificati per l’attività svolta, poiché con alto senso del dovere, spirito di abnegazione ed altissima professionalità hanno dato grande lustro alla nostra Amministrazione.”