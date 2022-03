Anacapri: i carabinieri arrestano un 57enne incensurato per droga Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

Ad Anacapri i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 57enne incensurato del posto.

I militari stanno percorrendo via Orlandi quando notano l’uomo e lo fermano. Perquisito, viene trovato in possesso di 14 grammi di marijuana. La scusa è che si tratta di stupefacente per uso personale ma i carabinieri vogliono indagare più a fondo.

La perquisizione viene estesa presso l‘abitazione dell’uomo e lì vengono rinvenuti e sequestrati altri 700 grammi della stessa sostanza e 65 grammi di cocaina. La droga, pronta alla vendita, era suddivisa in dosi nascoste all’interno di pacchetti di sigarette. Sequestrato anche diverso materiale per il confezionamento della droga. L’arrestato è in attesa di giudizio.