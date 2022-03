Napoli Poggioreale: carabinieri e municipale rimuovono 71 auto abbandonate Gli spazi adibiti a parcheggio sono stati di nuovo restituiti alla cittadinanza

I carabinieri della Compagnia Poggioreale insieme agli agenti della locale Polizia Municipale hanno effettuato un servizio a largo raggio volto a rimuovere le numerose auto in stato di abbandono e prive della prevista copertura assicurativa, parcheggiate sulla pubblica via.

Ben 71 sono stati i veicoli rimossi, in via nuova poggioreale, corso malta e piazza lo bianco. Diverse, inoltre, le sanzioni amministrative elevate. I veicoli in questione sono stati trasferiti presso le depositerie convenzionate del comune di Napoli. Finalmente i relativi spazi adibiti a parcheggio sono stati di nuovo restituiti alla cittadinanza