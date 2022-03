Caos movida a Napoli: giro di vite nelle aree a rischio Il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine

Gli agenti dei commissariati San Ferdinando, Vicaria-Mercato, Vomero e Bagnoli, i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza, personale della polizia metropolitana e del servizio autonomo della polizia locale del comune di Napoli hanno effettuato controlli nel quartiere Chiaia, nel quartiere Vasto, nel quartiere Vomero e a Bagnoli.

Nel corso dell’attività in via Toledo, via Chiaia, piazza dei Martiri, corso Vittorio Emanuele, via Dei Mille, piazza San Pasquale a Chiaia e in piazza Trieste e Trento, sono state identificate 56 persone e controllati 4 esercizi commerciali.

Nel quartiere Vasto, in particolare, in piazza Nazionale, piazza Principe Umberto e piazza Garibaldi, sono state identificate 10 persone.

Ancora, gli agenti del commissariato Vomero hanno effettuato controlli in piazza Vanvitelli, belvedere di San Martino, piazza Medaglie d'oro, via Aniello Falcone, via Luca Giordano e via Alessandro Scarlatti dove hanno identificato 129 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, e controllato 4 esercizi commerciali, un dipendente di un bar è stato sanzionato poiché sprovvisto della certificazione verde (“green pass”) e il titolare è stato sanzionato per omessa verifica del green pass; inoltre, insieme a personale della Polizia locale, gli operatori hanno rimosso in via Cilea 6 veicoli per sosta vietata e contestato altresì 10 violazioni del codice della strada.

Infine, i poliziotti del commissariato Bagnoli in via Coroglio, via Cattolica, via Nisida, via Bagnoli, via Caio Duilio, piazza Bagnoli e via Di Pozzuoli hanno identificato 35 persone e controllato 11 attività commerciali e hanno denunciato 2 persone poiché sorprese nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Porta Capuana hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto e fermato il giovane che è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 10 centimetri. L’uomo, un 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Inoltre, gli operatori gli hanno notificato un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, ex art. 13bis del D.L. 14/2017, come modificato dal D.L. 130/2020, emesso dal Questore di Napoli lo scorso 14 dicembre, poiché nel settembre del 2020 l’uomo era stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere dopo essere stato sorpreso con un coltello da cucina della lunghezza di 33 cm nei pressi di un locale di via Foria e, poche ore dopo nella stessa serata, il 25enne era stato sorpreso nuovamente all’esterno del locale con una pistola replica con il tappo rosso provocando la fuga dei clienti seduti ai tavoli esterni.

Tale provvedimento prevede il divieto, per un anno, di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento nell’area del Comune di Napoli in cui si sono svolti i fatti nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze.

Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile antidroga della guardia di finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata in via De Simone, corso Vittorio Emanuele III, via Cuparella, largo Genzano, via Bertone, via Castello, via Settembrini, via Vittorio Veneto e via Penniniello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 162 persone, di cui 42 con precedenti di polizia, controllati 64 veicoli e 15 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Infine, i finanzieri hanno effettuato un controllo in un esercizio commerciale nel Rione Poverelli dove hanno sequestrato 4 slot machine abusive perché non collegate alla rete e una macchina cambia banconote utilizzata per il gioco d’azzardo.