Strategia di contrasto alla criminalità nel napoletano: due misure della Dda Estorsione aggravata dal metodo mafioso

All’esito di un’articolata indagine coordinata dalla procura della repubblica di Napoli, direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Napoli, nei confronti di due persone, di cui una già detenuta ritenute gravemente indiziati del delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, commesso nel comune di Quarto Flegreo, in danno di un professionista, nel mese di dicembre 2018.



L’operazione si inquadra in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità, posta in essere dalla procura della repubblica di Napoli e dal comando provinciale dei carabinieri.



Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari di essa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.