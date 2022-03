Secondigliano, infastidisce i passanti: denunciato Era in evidente stato di agitazione e armato di un bastone lungo circa un metro

Gli agenti del commissariato Secondigliano, sono intervenuti in largo Berlinguer dove hanno notato un uomo che, in evidente stato di agitazione e armato di un bastone lungo circa un metro, stava infastidendo alcuni passanti. Gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato con il supporto di personale sanitario. L’uomo, un 57enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.