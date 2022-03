Lotta al contrabbando di sigarette: nuovo sequestro a Napoli Controlli della polizia a corso Secondigliano

Gli agenti del commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Secondigliano hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi con una grossa busta che aveva in mano. poliziotti lo hanno bloccato rinvenendo 40 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del Monopolio di Stato, mentre, presso la sua abitazione, hanno trovato altri 1379 pacchetti di sigarette per un totale complessivo di circa 29 kg. Un 34enne napoletano, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.