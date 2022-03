A passeggio con una pistola a piombini: carabinieri denunciano 14enne E' successo in provincia di Napoli

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno denunciato a piede per detenzione abusiva di armi un ragazzo di 14 anni.

I militari, hanno notato il minore e lo hanno fermato. Tra le mani una pistola ad aria compressa carica e una scatola di piombini. Il ragazzo, probabilmente il suo intento era goliardico e non aveva obbiettivi precisi, non sapeva di essere in possesso di una pistola che per la legge italiana viene considerata una vera e propria arma comune da sparo.

L’arma che è stata sequestrata, infatti, è risultata essere in grado di sviluppare un’energia di 7,5 joule e per il suo acquisto è necessario richiedere un’autorizzazione e successivamente bisogna denunciarne il possesso. Il 14enne è stato affidato ai suoi genitori.