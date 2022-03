Nove persone denunciate per violazione dei sigilli Napoli Soccavo: carabinieri setacciano il quartiere

I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno setacciato le strade del quartiere Soccavo. Durante le operazioni i militari hanno denunciato a piede libero per violazione dei sigilli 5 uomini e 4 donne.

I militari dell’Arma hanno trovato i 9 all’interno di locali utilizzati come “piazze di spaccio” sottoposte a sequestro dall’autorità giudiziaria. Controllati 57 veicoli e le abitazioni di 18 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. 87 i cittadini identificati e tra questi 37 sono pregiudicati. 4 le persone segnalate dai carabinieri alla prefettura come assuntori di droga e 2 gli scooter sequestrati.