La polizia scopre una serra di marijuana: arrestato un uomo Nei guai un 40enne napoletano

Gli agenti del commissariato Dante, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Piave presso un terraneo in uso ad un uomo dove hanno scoperto un serra di marijuana dotata di un sistema di ventilazione ed aspirazione completo di filtri collegati con l’esterno e diverse lampade riflettenti per favorire la crescita delle piante.

Nel corso dell’attività sono state rinvenute 60 piante di marijuana, di cui 29 già essiccate, 15 germogli, un contenitore e due buste contenenti 474 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga; inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo dove hanno trovato un barattolo e due buste contenenti 160 grammi circa di marijuana.

Un 40enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

E gli agenti del commissariato Vicaria- Mercato hanno effettuato un controllo in uno stabile abbandonato in vico Croce Sant’Agostino alla Zecca dove hanno rinvenuto e sequestrato una busta contenente 20 grammi circa di marijuana e 35 cartucce cal.38 special.