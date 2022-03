Ruba il cellulare ad una donna, bloccato da passanti e consegnato alla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 25enne marocchino

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in via San Biagio dei Librai per la segnalazione di uno scippatore bloccato da alcune persone.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una coppia di giovani i quali avevano bloccato un uomo che, mentre stavano passeggiando, approfittando della distrazione della donna era riuscito a sottrarle il cellulare dalla borsa. Il 25enne marocchino con precedenti a carico, è stato arrestato per furto con destrezza.