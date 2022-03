Extracomunitario gambizzato in piazza Garibaldi a Napoli: si indaga Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all'ospedale Villa Betania

Si indaga a Napoli sulla sparatoria avvenuta ieri sera nei pressi della galleria commerciale di piazza Garibaldi. Un giovane extracomunitario è stato raggiunto, da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba. Il 28enne immediatamente soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all'ospedale Villa Betania. Non è in pericolo di vita. Attualmente è sotto osservazione. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, per fare piena luce sull'accaduto.