Controlli della polizia municipale a Napoli: sanzioni e sequestri Ecco il resoconto dell'attività dei caschi bianchi

Agenti della polizia municipale, unità operativa Fuorigrotta hanno elevato, durante regolari controlli al codice della strada, 13 verbali per mancata copertura assicurativa con sequestro dei veicoli oltre ad un altro affidato al custode acquirente, 3 per guida senza patente e 2 per guida con patente scaduta, con la denuncia penale di un trasgressore per essersi messo alla guida con patente ritirata per motivi di giustizia.

Ed ancora 5 verbali per guida di veicoli non sottoposti alla revisione periodica, 3 per guida senza il casco protettivo con conseguente fermo amministrativo dei veicoli, 7 verbali per l'uso del telefono durante la guida, 3 verbali per guida senza avere al seguito i documenti obbligatori di circolazione.

Infine 2 verbali per il mancato rispetto della ordinanza sindacale di divieto della circolazione per ragioni ecologiche e 5 per la sosta irregolare dei veicoli. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni.