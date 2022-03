Tenta di rubare uno scooter dal parcheggio di una scuola di Soccavo Borrelli e Simioli: "Ladri sempre più spregiudicati e sfacciati"

Diventano sempre più spregiudicati delinquenti e ladri nel napoletano. Neanche più la luce del giorno e la presenza di testimoni sembra poterli fari desistere dai loro intenti criminali.

È accaduto, infatti, che un uomo abbia tentato di rubare uno scooter dal parcheggio dell’Itt Giordano-Striani di Soccavo nonostante fossero in corso le lezioni scolastiche e le aule affaccino proprio su quello spiazzo.

Nonostante la sfrontatezza di agire davanti ad una scuola in pieno giorno, il ladro non è riuscito a portare a termine la propria “missione” e si è allontanato visti i continui richiami degli studenti che stavano assistendo alla scena e l'hanno ripresa.

“Non è neanche la prima volta che accade. Hanno già rubato sei motorini qui. Si può continuare così?”- è la testimonianza di alcuni studenti che si sono rivolti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“I furti sono in costante aumento e i delinquenti diventano, ogni giorno che passa, sempre più spregiudicati e sprezzanti del pericolo. Questo perché, soprattutto in alcuni territori, scarseggiano i controlli e perché anche, come accade in molti casi, anche se non in questo, l’indifferenza delle persone fa sentire protetti i ladri.

La cosa che, però, favorisce il proliferare di un tale tipo di delinquenza è la mancanza della certezza delle condanne. È qui che bisogna intervenire in maniera decisa.” –ha commentato Borrelli con il conduttore radiofonico Gianni Simioli.