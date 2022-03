Bloccati i ricoveri al pronto soccorso del Cardarelli Strutture sanitarie sempre più sotto pressione

Pronto soccorso in tilt all'ospedale Cardarelli. Dalle 10 di questa mattina sono stati bloccati i nuovi accessi a causa della «saturazione della capacità ricettiva» che pochi giorni fa era già stato sottoposto a questo tipo di misura straordinaria mandando in tilt altri pronto soccorso come quello del Cto. Sono permessi solo i ricoveri in codice rosso.

"Negli ultimi tempi sto notando un costante aumento di ricoveri e di diffusione del covid con le strutture sanitarie sempre più sotto pressione. Non vorrei che l'uscita dall'emergenza proclamata per decreto stia spingendo in tanti a non essere prudenti. In particolare sui nostri territori una nuova ondata potrebbe essere drammatica per il sistema sanitario" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.