Servizio straordinario di controllo del territorio a Porta Nolana Violazioni, sequestri e denunce

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato e personale della polizia locale, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e dei nbbio dell’ufficio prevenzione generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 68 persone, controllati 79 veicoli di cui 3 sequestrati in piazza Nolana per omessa custodia, ispezionati 13 esercizi commerciali di cui uno sanzionato in via San Cosmo fuori Porta Nolana poiché sprovvisto di licenza ed altri 4 sottoposti a sequestro per cambio di destinazione d’uso con allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

Ancora, sono state contestate 45 violazioni del codice della strada in piazza Guglielmo Pepe, corso Garibaldi, piazza Nolana e via Marina per mancata copertura assicurativa, mancanza di documenti, guida con patente di categoria diversa, mancanza della revisione periodica, omessa custodia, circolazione con ciclomotore sprovvisto di targa, mancanza di lenti obbligatorie alla guida e per occupazione di suolo stradale; in via Cesare Carmignano sono state altresì contestate 8 violazioni per occupazione di suolo pubblico, una per vendita di prodotti scaduti e 4 per mancanza delle licenze sanitarie.

Infine, sono stati rimossi 4 veicoli abbandonati tra piazza Nolana, via Cesare Carmignano e in vico Pergole dove sono stati altresì effettuati 17 distacchi di energia elettrica abusiva.