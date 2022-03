Droga sotto il bidone dell'immondizia: pusher 42enne arrestato dai carabinieri Le manette sono scattate ai polsi di un 42enne

42 anni, passeggia nervosamente nel comune di Crispano. E’ sera e il suo atteggiamento non sfugge ai carabinieri della stazione locale. Anche lui si rende conto di aver attirato l’attenzione della pattuglia e prova ad allontanarsi velocemente. Il suo tentativo non riesce e quando viene bloccato non oppone resistenza. In tasca una dose di hashish e 150 euro in contante. Poca cosa per giustificare un’ansia che sembrava aumentare.

E così, insieme al 42enne, i carabinieri ripercorrono la strada appena coperta fino ad arrivare al luogo dove stazionava poco prima. Sotto un bidone dell’immondizia trovano altre 22 stecchette di hashish e 33 di cocaina: quasi 100 grammi di stupefacenti pronti per essere smerciati al dettaglio. E' finito in carcere, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.