Adescava bambine in chat, il tribunale di Roma condanna un giudice Aveva avviato conversazioni con bambine utilizzando espressioni sessualmente esplicite

Il tribunale monocratico di Roma ha condannato a 10 mesi un magistrato a Napoli accusato di avere adescato alcune bambine tramite chat di un social network. Nei confronti dell'uomo e' stata disposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. I fatti risalgono agli anni 2016 -2017 e, da quanto emerso dalle indagini, i dialoghi avvenivano anche con altre utenze (di cui non e' stato possibile risalire all'identificazione e non compaiono nel capo d'imputazione), con una media di 9 contatti al giorno per un totale di quasi ventimila messaggi, attraverso un account fittizio, con cui l'uomo avviava conversazioni con bambine utilizzando espressioni sessualmente esplicite