Shop della droga lungo la strada intitolata a Totò Pusher 20enne arrestato dai carabinieri

Ancora droga, ancora un arresto dei carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna. Questa volta a finire in manette è un 20enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno controllato in via Antonio De Curtis, dove il cemento del complesso “ex legge 219” prevale sulle chiazze di colore giallo e rosso di alcuni terrazzini.

Addosso aveva droga, di tre varietà differenti. Molte dosi: 60 di crack, 14 di marikuana e 9 di hashish. E nelle tasche, piegata in uno spesso mazzetto di banconote di piccolo taglio la somma di 830 euro, provento evidente di una fiorente attività illecita. E' stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e poi sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.