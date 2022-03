Portici, dai lavori del lungomare fuoriescono decine di sacchi di amianto Movimento 5 Stelle: "Siamo seriamente preoccupati per la salute pubblica"

L’amianto a questo punto potrebbe essere interrato in ogni angolo del lungomare di Portici. È la pesante denuncia mossa dai consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle e della coalizione di Centrosinistra.

Il ritrovamento di decine di sacchi contenenti amianto, o in gergo il “killer silenzioso”, ha fatto scattare il campanello d’allarme a Portici: “Tonnellate di amianto raccolte nei sacchi, alcuni rotti e a terra senza alcuna copertura - denuncia il Movimento Cinque Stelle -. Chi ha interrato l'amianto sotto la strada, che garanzie ci sono che l'amianto non si trovi in altri punti del waterfront? Perché non vengono sospesi i lavori fino al completamento della bonifica così da tutelare i lavoratori delle varie società che si stanno alternando per i lavori? – sono alcuni dei quesiti che si pongono i consiglieri comunali -. Di una cosa, però, siamo certi: le fibre d'amianto costituiscono un pericolo quando sono disperse nell'aria ed inalate.

Il killer silenzioso come viene definito l'amianto è causa di gravi malattie, asbestosi, cancro al polmone, mesotelioma e causano la morte nel 95% dei casi. Ci aspettiamo che il sindaco Cuomo venga a riferire subito in aula in merito a ciò che sta avvenendo sul lungomare”.