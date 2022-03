Nasconde la droga nella cappella votiva: arrestano pusher E' successo a a Castello di Cisterna nel napoletano, ma lo stratagemma non è sfuggito ai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna combattono notte e giorno lo spaccio di droga al dettaglio che avviene nel complesso di edilizia popolare “Cisternina”.

Questa notte i militari della sezione operativa hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 29enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato in via Leopardi e perquisito è stato trovato in possesso di 90 dosi di crack, 35 dosi di cocaina e della somma in contanti di 265 euro.

Bloccato mentre cedeva una dose ad un 17enne, il pusher credeva di eludere i controlli dei militari con un piano che pensava fosse ingegnoso. Il borsello che custodiva la merce da vendere, infatti, era nascosto sotto la tettoia di una cappella votiva. Il 29enne, senza nulla addosso, prendeva i soldi dall’acquirente per poi andare al vicino “altarino” dove prelevare quanto ordinato.

Per lui un gioco da ragazzi visto che è alto quasi 2 metri. Probabilmente non aveva pensato però che proprio la sua corporatura poteva essere facilmente notata da chi “osserva”. Arrestato, è stato trasferito al carcere in attesa si giudizio.