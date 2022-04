Furto casseforti in banca: arrestati gli autori Le manette sono scattate ai polsi di due napoletani di 47 e 38 anni

Gli agenti del commissariato di Afragola, sono intervenuti in corso De Nicola ad Afragola per la segnalazione di un furto in atto ai danni di un istituto bancario.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato al centro della strada un’auto che bloccava il transito veicolare mentre, in prossimità della banca, hanno trovato un escavatore, ancora in moto, con due casseforti agganciate al braccio del mezzo pesante ed un autocarro pronto per il trasporto.

Gli operatori, in quei frangenti, sono stati avvicinati da due guardie giurate che hanno indicato due soggetti che si stavano dando alla fuga in direzione di via Galliano; ne è nato un breve inseguimento terminato in via San Felice dove i due, non senza difficoltà e con il supporto di una volante del Commissariato di Acerra, sono stati bloccati e trovati in possesso un passamantagna, due paia di guanti, un cappello e un ricetrasmettitore dual band.

Infine, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato l’autocarro, un rimorchio e una macchina motrice accertando che erano stati rubati il 17 marzo scorso a Carinola, un furgone rubato lo scorso 24 febbraio a Sant’Anastasia, mentre l’auto che bloccava la strada era stata rubata lo stesso giorno ad Aversa.

Due napoletani di 47 e 38 anni con precedenti, sono stati arrestati per furto aggravato nonché denunciati per ricettazione.