Casamicciola Terme, danneggia la vetrata del Comune: denunciato Intervento degl agenti del commissariato di Ischia

Ieri notte gli agenti del commissariato di Ischia, sono intervenuti in piazza Marina a Casamicciola Terme per la segnalazione di una persona che stava danneggiando una vetrata degli uffici del Comune. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato la vetrata infranta e, all’interno dell’edificio, hanno sorpreso e bloccato un uomo identificandolo per un 68enne puteolano con precedenti di polizia che è stato denunciato per danneggiamento.