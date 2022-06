Incidente nella notte a Giugliano: muore a 21 anni. L'ultimo video sui social Tragedia a Giugliano nella notte: tre ragazze ferite e un giovanissimo morto

Tragedia sull’Asse Mediano a Giugliano. Un 21enne è morto in un incidente stradale con la sua auto e con lui sono rimaste ferite tre ragazze che viaggiavano a bordo della vettura. Giuseppe, questo il nome della giovane vittima, ha perso la vita a soli 21 anni. Si tratta dell'ennesimo giovanissimo morto in una tragedia della strada.

L’incidente è avvenuto nella notte e stando alle prime indiscrezioni, i quattro ragazzi stavano tornando da una serata in discoteca. L’automobile avrebbe sbandato ribaltandosi ed andando a sbattere contro il guardrail. Giuseppe, è il nome del ragazzo di 21 anni morto sul colpo, invece le tre ragazze che erano in auto con lui sono state portate in ospedale a causa delle ferite riportate. A far slittare la macchina potrebbe esser stata la pioggia incessante che ha reso il terreno scivoloso. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco che hanno provveduto a tirar fuori dalla vettura i ragazzi. Nell'ultimo video pubblicato sui sociale Giuseppe è sorridente e spensierato come puo' esserlo un ragazzo di 21 anni che in discoteca balla con tre sue amiche. Il tragico schianto è avvenuto in una curva sull'Asse Mediano dopo Lago Patria, dove la Fiat 500 avrebbe perso aderenza e si è schiantata contro il guard rail e si è cappottata piu' volte. Giuseppe è morto subito. Per estrarre le passeggere dall'abitacolo della vettura sono intervenuti alcuni automobilisti di passaggio, che hanno anche chiamato il 118. La corsa in ospedale per loro, mentre la salma del ragazzo e' rimasto in auto in attesa del magistrato di turno. Solo una ragazza rimane ricoverata con fratture plurime e una prognosi ancora riservata. A Giugliano è lutto. Il ventunenne aiutava il padre in una ditta di traslochi ed era molto conosciuto. "Scene di dolore e di disperazione che non voglio piu' rivedere sui volti di nessun altro genitore. Non si puo' perdere la vita cosi' - scrive in un post Carlo Capodanno, zio della vittima e fotoreporter freelance, che ha postato la foto di Giuseppe sui social -".