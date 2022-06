Travolta dall'elica di un gommone mentre fa il bagno, sangue nel mare di Ischia Incidente per una ragazza di 19 anni: era con altri tre amici, scene strazianti durante i soccorsi

Grave incidente in mare ad Ischia: una ragazza di 19 anni e' stata seriamente ferita dall'elica di un gommone che l'avrebbe travolta mentre faceva il bagno.

Secondo le prime ricostruzioni la giovane si trovava in compagnia di altri tre amici sullo stesso natante, arrivato nella baia dei Maronti da Napoli, che l'avrebbe poi investita; trasportata a terra le condizioni della ragazza sono sembrate subito gravi ai soccorritori tanto da farla ricoverare all'ospedale Rizzoli.

Qui la ragazza e' stata operata per ridurre l'entita' della ferita ad un braccio e poi trasportata in elicottero in terraferma, all'ospedale del Mare, a Napoli. Sulla vicenda indaga adesso la Guardia Costiera di Ischia.