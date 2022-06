Violento scontro tra auto e bici: muore giovane caporal maggiore dell'Esercito Nulla da fare per una donna di 37 anni

Era in sella alla sua bici Cassandra Mele caporal maggiore dell'esercito, 37 anni travolta da un'auto impazzita alla località San Michele a Ischia, zona porto. E' successo tutto in pochi secondi. Non c'è stato il tempo di capire nulla. La 37enne per cause in corso di accertamento, è stata centrata in pieno da un'altra donna alla guida di un un'auto e sbalzata per diversi metri sull'asfalto. Un impatto violentissimo, senza scampo. Cassandra è morta sul colpo. A nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Ischia insieme con quelli della locale stazione. La conducente dell’auto, una 26enne è risultata positiva all’alcol test ed è ora è agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Salma trasferita in obitorio per gli accertamento medico legali.