Travolto e ucciso sui binari da un treno in corsa: muore a 25 anni Tragedia a San Vitaliano nel napoletano

E' stato travolto e ucciso da un treno in corsa sui binari. La tragedia è avvenuta a San Vitaliano, nel napoletano. A perdere la vita un ragazzo di soli 25 anni che ha lasciato tutti davvero increduli e sgomenti. E' successo tutto in pochi secondi. Non c'è stato il tempo di capire nulla.

E' toccato al presidente dell’Eav Umberto de Gregorio, attraverso una nota, diffondere la tristissima notizia: «Condoglianze alla famiglia di Antonio, un ragazzo di appena 25 anni che oggi pomeriggio si è lanciato sotto un treno dal marciapiede della stazione di San Vitaliano della vesuviana. Un gesto estremo di disperazione che lascia tutti noi senza parole. Solidarietà umana al capotreno ed al macchinista che hanno subito lo shock di vedere il gesto estremo e repentino del ragazzo senza poter far nulla».