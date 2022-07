Fermato il 16enne che ha sfregiato al volto la ragazzina 12enne a Napoli Il ragazzo non accettava che la 12enne lo avesse lasciato

Una ragazzina di 12 anni e' arrivata in ospedale con una profonda ferita al volto provocata, molto probabilmente, con un'arma da taglio. E' accaduto la scorsa notte a Napoli.

La piccola e' giunta poco dopo l'1,30 al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, nel centro storico, ed e' stata immediatamente operata. La prima prognosi e' di 30 giorni ma con un danno permanente al viso. La dodicenne e' poi stata trasferita all'ospedale pediatrico 'Santobono' e successivamente dimessa.

I carabinieri indagano nell'ambito della vita sentimentale della ragazzina. A ferirla sarebbe stato il suo ex fidanzato, anche lui minorenne e non imputabile. Questo e' il sospetto degli investigatori e dei pm della procura minorile di Napoli che stanno indagando sull'aggressione iniziata a Montesanto, quartiere di Napoli, con insulti e minacce. Secondo alcune testimonianze la dodicenne stava passeggiando per le strade intorno all'1 di notte quando ha incrociato l'ex che l'avrebbe colpita dopo la lite. Il ragazzo non accettava che la 12enne lo avesse lasciato. I Carabinieri della Compagnia e del nucleo operativo Centro hanno individuato e fermato un 16enne ritenuto gravemente indiziato del ferimento della 12enne.