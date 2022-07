Napoli, rimosso il cimitero delle auto abbandonate alla Canzanella Portate via 50 carcasse di veicoli: controlli e multe nell'area mercatale

Controlli della Polizia locale di Napoli al mercato Canzanella di Via Metastasio: al setaccio dei caschi bianchi 50 attività commerciali e il controllo delle norme del Codice della strada.

Il bilancio delle attività parla di 6 verbali per assenza di copertura assicurativa (e relativo sequestro dei veicoli), 16 verbali per veicoli con revisione non a norma, 5 per guida senza documenti di circolazione e altri 8 per patenti scadute.

Non solo: bonificato un vero e proprio cimitero di auto abbandonate. I carri gru hanno rimosso una cinquantina di carcasse di veicoli abbandonati nei pressi dell'area mercatale.

Altre verifiche sono scattate alla Sanità, con la task force congiunta vigili-polizia: 39 veicoli e 47 persone controllati: in tutto si contano 21 muote e 22 sequestri.