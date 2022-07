Truffa sui "bonus facciate", la Guardia di finanza arresta tre persone Ai domiciliari anche l'amministratore di un condominio: sequestri per oltre 600mila euro



Nuova operazione contro le truffe sul bonus facciate: la Guardia di finanza di Napoli, coordinata dalla procura partenopea, ha arrestato tre persone.

Contestati crediti d’imposta fittizi per oltre 600mila euro: il gip del tribunale ha disposto gli arresti domiciliari per un amministratore di condominio operante a Casalnuovo ed altre due persone che avrebbero dichiarato lavori edilizi in realtà mai eseguiti.

Il reato contestato è associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato: i crediti d’imposta fittizi, secondo gli investigatori, venivano poi ceduti agli indagati oppure a società a loro riconducibili in cambio di denaro.